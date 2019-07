Nachfrage nach Arbeitskräften leicht gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen ist im Juni leicht gesunken. Das geht aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor. Allerdings gebe es in Betrieben und Verwaltungen weiter großen Personalbedarf. Betrieben gelinge es nicht immer, Stellen schnell zu besetzen, hieß es von den Jobvermittlern. Die genauen Zahlen für den Monat Juni legt die Bundesagentur für Arbeit heute vor. Im Mai lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 5,0 Prozent. Im kleinsten Bundesland Bremen stieg sie auf 10,0 Prozent.