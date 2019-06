Mehr Erwerbstätige in Niedersachsen und Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - In Niedersachsen und Bremen ist die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Quartal dieses Jahres leicht gestiegen. Das Hessische Statistische Landesamt veröffentlichte am Donnerstag Zahlen für alle Bundesländer, die für Niedersachsen ein Plus von 1 Prozent und für Bremen von 0,4 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2018 ausweisen. Beide Bundesländer blieben unter dem Bundesdurchschnitt von 1,1 Prozent. Absolut betrachtet lag in Niedersachsen die Gesamtzahl der Menschen in Arbeit bei rund 4,1 Millionen und in Bremen bei rund 435 000. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte machen bei den Erwerbstätigen mit rund 70 Prozent das Gros aus. Aber auch Beamte, Selbstständige und Mini-Jobber werden zu den Erwerbstätigen gezählt.