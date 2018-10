Erstmals mehr als drei Millionen Beschäftigte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen haben erstmals mehr als drei Millionen Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die gute Konjunkturlage habe vielen Menschen einen Job gebracht, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mit. So waren im Oktober knapp 17 400 Männer und Frauen weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahresmonat. Die Quote sank von 5,1 im September auf 5,0 Prozent. "Die Arbeitslosenquote ist auf einem historischen Tief, regional und für bestimmte Personengruppen ist die Entwicklung aber sehr unterschiedlich", sagte die Landeschefin der Bundesagentur, Bärbel Höltzen-Schoh. Schwierig sei die Lage für Langzeitarbeitslose.