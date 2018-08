Arbeitszeit im Schnitt der alten Bundesländer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen liegen mit ihrer geleisteten Arbeitszeit im Schnitt der anderen alten Bundesländer. In Niedersachsen kamen Arbeitnehmer im vergangenen Jahr durchschnittlich auf 1277 Stunden, in Bremen auf 1278. Der Schnitt der alten Bundesländer lag bei 1279. Das ergeben Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, welche die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Im Osten inklusive Berlin kamen die Arbeitnehmer im Schnitt auf 1346 Stunden. Die meisten Arbeitsstunden liefen in Thüringen (1371) auf, die wenigsten in Rheinland-Pfalz (1255).

Bei den Löhnen lag Niedersachsen unter dem Durchschnitt der alten Bundesländer (35 084 Euro). Bremen blieb nur minimal (35 036 Euro) darunter, in Niedersachsen (31 276) war es deutlich weniger. Im Osten kamen Arbeitnehmer im Schnitt nur auf 30 172 Euro im Jahr.