Arbeitslosigkeit in Niedersachsen gesunken

Hannover (dpa/lni) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen hat sich im Februar klar verbessert. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent und damit deutlich niedriger als vor einem Jahr. Damals hatte die Quote noch bei 5,8 Prozent gelegen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Hannover mitteilte. Landesweit waren im Februar 229 580 Menschen arbeitslos gemeldet. Der Mitarbeiterbedarf der Betriebe habe zuletzt deutlich zugelegt, sagte Klaus Oks, Geschäftsführer des operativen Geschäfts bei der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Arbeitsagentur. Im Februar wurden mehr als 6400 neue Stellen gemeldet, insgesamt waren damit landesweit fast 76 500 ausgeschrieben.