Arbeitslosenzahl in Bremen gesunken

Bremen (dpa/lni) - Die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland Bremen ist im August unter anderem aufgrund erhöhter Einstellungen bei den Betrieben zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Donnerstag waren im August 35 167 Frauen und Männer in Bremen und Bremerhaven ohne Job und damit 1,1 Prozent weniger als im Vormonat Juli. Die Quote sank von 10,0 auf 9,8 Prozent. "Die Beschäftigungsmöglichkeiten in Bremen sind gut, insbesondere für qualifizierte Fachkräfte", sagte Joachim Ossmann, Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. Die Konjunktur setze positive Impulse auf dem Arbeitsmarkt.