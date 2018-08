Arbeitskräfte in Niedersachsen und Bremen weiterhin gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Bremen und Niedersachsen unverändert hoch. Nach Angaben der Arbeitsagentur blieb sie im August in Niedersachsen knapp unter dem Höchststand vom Juli. "In Verbindung mit der stabilen Konjunktur kann auch für die kommenden Monate eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen erwartet werden", teilte die Agentur mit. Die Arbeitskräftenachfrage blieb in Bremen auf dem im Juli erreichten Rekordniveau, so dass die Behörde die Einstellungsbereitschaft der Betriebe auch dort positiv sieht. Die Arbeitsagentur wird heute für beide Länder ihre neuesten Arbeitsmarktzahlen vorstellen. Die Arbeitslosenquote in Bremen lag im Juli bei 10 Prozent, in Niedersachsen bei 5,4 Prozent.