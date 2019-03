Arbeitsagentur legt Zahlen vor: Arbeitskräfte gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen und Bremen hält nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit weiter an. Sie will heute ihre Arbeitsmarktzahlen für den Monat Februar vorlegen. In Verbindung mit der weiterhin stabilen Konjunktur erwartet sie auch für die kommenden Monate eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Das starke Wachstum konjunkturabhängiger Branchen im Dienstleistungssektor dürfte ebenfalls zu einer stabilen Arbeitsmarktnachfrage beitragen. Im Januar war die Arbeitslosenquote in Niedersachsen saisonal bedingt auf 5,4 Prozent gestiegen, in Bremen auf 9,8 Prozent.