Mehr Beschäftigte im Hamburger Gesundheitswesen

Hamburg (dpa/lno) - Der wachsende Gesundheitssektor beschäftigt in Hamburg immer mehr Arbeitnehmer. Zum Ende des Jahres 2017 waren in der Hansestadt rund 140 000 Frauen und Männer im Gesundheitswesen beschäftigt, das waren knapp 1900 oder 1,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistik-Amt Nord am Freitag mit. Die Branche ist weiblich dominiert; 71,2 Prozent der Beschäftigten sind Frauen. Die größten Arbeitgeber sind die Krankenhäuser mit 31 300 Beschäftigten, das entspricht einem Anteil von 22,4 Prozent. Hier war mit einem Plus von 2,4 Prozent auch ein überdurchschnittliches Wachstum der Beschäftigung zu verzeichnen. Weitere große Arbeitgeber der Branche sind diverse Praxen aller Art, die Vorleistungseinrichtungen wie zum Beispiel Labore und die stationäre und ambulante Pflege.