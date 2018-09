Hamburger Arbeitsagentur präsentiert Zahlen für September

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Agentur für Arbeit legt heute neue Zahlen für die Entwicklung des Arbeitsmarktes im September vor. Nach einem leichten Anstieg im August ist nach dem Ende der Sommerferien wieder mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Viele Firmen beginnen erst nach der Sommerpause wieder mit Neueinstellungen. Der Hamburger Arbeitsmarkt ist seit Jahren grundsätzlich in einer guten Verfassung. In Industrie und Dienstleistungen, vor allem im Gesundheitswesen und im Gastgewerbe, sind zahlreiche neue Arbeitsplätze entstanden. Im August waren 67 753 Frauen und Männer in Hamburg arbeitslos gemeldet; die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent.