Arbeitslosigkeit in Hamburg weiter gestiegen

Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit ist in Hamburg saisonal bedingt im August weiter angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag in der Hansestadt mitteilte, waren 67 753 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das waren 1809 oder 2,7 Prozent mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Sie liegt damit aber um 0,4 Punkte niedriger als im August des vergangenen Jahres. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamburg, Sönke Fock, nannte als Grund für den Anstieg die Ferien- und Urlaubszeit, in der es schon in den vergangenen Jahren weniger Neueinstellungen gegeben habe. Bereits im Juli war die Zahl der Arbeitslosen gestiegen.