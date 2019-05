Weniger Jobsuchende im Mai in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im Mai leicht zurückgegangen. Rund 79 700 Menschen waren ohne Job. Das waren etwa 1200 Erwerbslose weniger als im April, aber 8000 weniger als vor einem Jahr, wie die Landesarbeitsagentur am Mittwoch in Halle mitteilte. Trotz des Rückgangs habe der Arbeitsmarkt im Mai an Schwung verloren. Grund sei die Delle in der Konjunktur. Diese mache sich nun deutlicher als bisher am Arbeitsmarkt bemerkbar, erklärte ein Sprecher der Behörde. Die Arbeitslosenquote lag im Mai den Angaben zufolge bei 7,1 Prozent und damit auf dem Niveau des Vormonats. Im Mai 2018 lag die Quote bei 7,7 Prozent.