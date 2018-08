Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Halle (dpa) - In Thüringen waren im August rund 60 400 Frauen und Männer arbeitslos. Das waren knapp 700 weniger als im Juli, wie die Landesarbeitsagentur am Donnerstag in Halle berichtete. Die Arbeitslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 5,4 Prozent. Thüringen liege damit gleichauf mit Schleswig-Holstein, hieß es. Nach der Sommerflaute finden in Thüringen wieder mehr Menschen einen Job. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen gehe weiter zurück. Im August waren es 2400 Menschen weniger als vor einem Jahr. In einigen Berufen gebe es jetzt schon einen Fachkräftemangel, etwa in der Alten- und Krankenpflege oder bei Handwerkern. Für Arbeitgeber werde es immer schwerer geeignetes Personal zu rekrutieren.