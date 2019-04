Prognose: 2019 mehr Beschäftigte und weniger Arbeitslose

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/th) - Thüringen kann einer Prognose zufolge im laufenden Jahr mit mehr Jobs und weniger Arbeitslosen rechnen, obwohl die Konjunktur etwas schwächeln dürfte. So sei durchschnittlich für 2019 von einem Mittelwert von 809 000 Beschäftigten auszugehen, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen am Montag in Halle mit. Das seien 2900 sozialversicherungspflichtige Jobs mehr als noch ein Jahr zuvor.

Das entspreche einem Wachstum von 0,4 Prozent, damit liege Thüringen gemeinsam mit Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich auf dem hintersten Platz. In Ostdeutschland rechneten die Experten in ihrer angepassten Prognose mit einem Plus von 1,6 Prozent, bundesweit mit 2,1 Prozent. Das IAB geht von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent aus.

Die Zahlen stammen von Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Dem errechneten Szenario zufolge sinkt auch die Zahl der Thüringer Arbeitslosen auf durchschnittlich 58 100 - 4000 weniger als der Durchschnittswert 2018. Das entspreche einem Rückgang von 6,4 Prozent. In ganz Ostdeutschland soll diese Quote bei 7,6 Prozent, bundesweit bei 6,0 Prozent liegen. "Für den Rückgang trotz der Konjunkturdelle sorgen Altersabgänge von Arbeitslosen in die Rente und die weiterhin hohe Arbeitskräftenachfrage", sagte der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen, Kay Senius.

Vor allem der demografische Wandel sei Grund für das vergleichsweise schwache Jobwachstum, hieß es. "Unter diesen Umständen ist es bemerkenswert, dass es trotzdem einen leichten Beschäftigungsaufwuchs geben wird", sagte Senius. Er gehe davon aus, dass dieses Wachstum, wie schon im vergangenen Jahr, überwiegend durch ausländische Beschäftigte getragen werde. Aus seiner Sicht werde in Zukunft das Beschäftigungs-Level ohne gesteuerte Zuwanderung möglicherweise sinken.