Mehr Menschen pendeln zur Arbeit

Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen gibt es mehr Pendler. Wie die in Halle ansässige Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, kamen im Juni 2017 rund 69 400 Menschen zur Arbeit in den Freistaat. Im Sommer 2018 waren es mit rund 69 600 etwa 200 Männer und Frauen mehr. Die meisten sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer pendeln aus Sachsen nach Thüringen zur Arbeit, gefolgt von Sachsen-Anhalt und Bayern. Dennoch fahren den Angaben zufolge mehr Menschen aus Thüringen zur Arbeit in ein anderes Bundesland.

Im Juni 2018 pendelten rund 125 230 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus ihrem Wohnort im Freistaat über die Landesgrenzen hinweg zu ihrem Job. Das waren rund 80 Männer und Frauen mehr als ein Jahr zuvor mit 125 150 Pendlern. Die meisten Auspendler zieht es von Thüringen zum Job in Wirtschaftsregionen nach Bayern, Hessen und Sachsen.