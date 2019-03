Mehr Flüchtlinge in Beschäftigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Flüchtlinge mit sozialversicherungspflichtigen Jobs zugenommen. "Die Integration hat Fortschritte gemacht, sie läuft zum Teil besser als ursprünglich angenommen", sagte der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Kay Senius. Ende Juni 2018 hatten rund 3660 Flüchtlinge eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, etwa doppelt so viele wie im Vorjahr (1800). Meist arbeiten Flüchtlinge den Angaben zufolge in Zeitarbeitsfirmen, im Kraftfahrzeuggewerbe oder in der Gastronomie.