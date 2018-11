Mehr Beschäftigte in Reinigungsberufen: Putzen gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt arbeiten immer mehr Menschen in Reinigungsberufen. Auch als Nebenjob wird Putzen immer beliebter, wie die Landesarbeitsagentur am Mittwoch in Halle mitteilte. Die Bezahlung hat sich in den vergangenen Jahren verbessert, noch immer liegen die Verdienste aber deutlich unter dem Durchschnitt.

Im Frühjahr 2018 waren den Angaben zufolge 21 365 Menschen in Reinigungsberufen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, fünf Jahre zuvor waren es nur 19 322. Rund 78 Prozent der Beschäftigten sind Frauen. Die Zahl der Minijobber habe in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen teilte die Landesarbeitsagentur zum "Internationalen Tag der Putzfrau" am 8. November weiter mit. Wegen des Mindestlohns seien viele Minijobs in reguläre Beschäftigungen umgewandelt worden.

Die Zahl der Nebenjobber im Putzgewerbe stieg deutlich: 2013 verdienten sich rund 2800 Menschen durchs Putzen etwas dazu, in diesem Jahr waren es mehr als 3200. Vollzeitbeschäftigte verdienen in der Branche im Durchschnitt 1655 Euro pro Monat. Das sind zwar rund 250 Euro mehr als vor fünf Jahren, der Durchschnitt aller Vollzeitbeschäftigten in Sachsen-Anhalt liegt allerdings bei 2494 Euro.