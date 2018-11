Mehr als 1500 Lehrstellen noch zu haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für Unternehmen, Handwerksbetriebe und öffentliche Arbeitgeber wird es in Thüringen immer schwerer, Nachwuchs zu finden. Nach Zahlen der Landesarbeitsagentur gab es in diesem Jahr knapp 10 500 Lehrstelleninteressenten. Das waren 2,3 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Angeboten wurden fast 14 000 Ausbildungsplätze. Das war ein Plus von 5,5 Prozent. Derzeit seien nur noch 383 junge Leute ohne Ausbildungsvertrag, aber mehr als 1500 noch zu vergebenden. Damit kämen statistisch gesehen vier freie Ausbildungsangebote auf jeden potenziellen Bewerber.