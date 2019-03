Leichte Belebung auf dem Thüringer Arbeitsmarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Halle (dpa/th) - Nach der Winterflaute ist die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen wieder leicht gesunken. Im Februar waren rund 65 000 Menschen ohne Job, wie die Landesarbeitsagentur am Freitag mitteilte. Das waren knapp 1000 weniger als im Januar sowie 5200 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem Januar-Niveau mit 5,8 Prozent. Der Arbeitsmarkt befinde sich in einem Übergangsmodus zwischen Winter und einer steigenden Nachfrage im Frühjahr, erklärte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius. "Erste Anzeichen einer Belebung sind spürbar. Der Motor springt langsam wieder an", so Senius.