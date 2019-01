Landkreis Börde mit stärkstem Plus bei Erwerbstätigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Landkreis Börde zuletzt so stark gestiegen wie nirgendwo sonst im Land. Während das landesweite Plus 2017 im Vergleich zum Vorjahr bei 0,2 Prozent lag, betrug es im Landkreis Börde 1,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag auf der Basis jüngster vorläufiger Berechnungen mitteilte.

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und in Magdeburg lag der Zuwachs bei 1,0 Prozent. Das größte Minus errechneten die Statistiker für den Altmarkkreis Salzwedel: Demnach gab es dort im vorvergangenen Jahr 1,4 Prozent weniger Erwerbstätige als noch 2016. Halle verzeichnete ein Minus von 0,6 Prozent.

Alles in allem stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Land den Angaben zufolge auf 1 009 300 Menschen im Jahr 2017, das waren 1500 mehr als im Jahr zuvor. In den kreisfreien Städten lag das Plus bei zusammen 600 Erwerbstätigen (+0,2 Prozent), in den Landkreisen bei 900 (+0,1 Prozent).

Erfasst wurden Selbstständige, mithelfende Angehörige, Beamte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sowie Menschen, die geringfügig entlohnt oder kurzfristig beschäftigt sind oder eine Arbeitsgelegenheit (Ein-Euro-Job) haben.