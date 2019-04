Frühjahr sorgt für Neueinstellungen in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Halle (dpa/th) - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im April weiter gesunken. 59 250 Menschen waren ohne Job und damit fast 2900 weniger als noch im März, wie die Landesarbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum April 2018 verringerte sich die Zahl der Erwerbslosen sogar um rund 4800. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,2 Prozent und war damit erneut die niedrigste in Ostdeutschland. Im März hatte die Quote noch bei 5,5 Prozent gelegen.

Der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, führte die positive Entwicklung auf die stabile Konjunktur und die typische Frühjahrsbelebung zurück. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit stellen vor allem Bauunternehmen, Gärtnereien und Gaststätten Personal ein.