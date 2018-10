Arbeitslosigkeit sinkt im Oktober auf 7,1 Prozent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit laut Experten im Oktober auf einen Tiefstand gesunken. Rund 80 200 Menschen waren ohne Job, 2000 Arbeitslose weniger als im September und 9200 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent im Oktober zurück, wie die Landesarbeitsagentur in Halle am Dienstag mitteilte. 2017 lag die Quote bei 7,8 Prozent. Den Angaben nach hat Sachsen-Anhalt im Oktober angesichts des auch saisonal typischen Aufschwungs im Herbst nunmehr die niedrigste Arbeitslosenzahl und -quote seit der Wiedervereinigung erreicht.