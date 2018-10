Arbeitslosigkeit in Thüringen auf neuem Tiefstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im Oktober weiter zurückgegangen und auf den nächsten Tiefstand gesunken. Der Herbstaufschwung halte an, teilte die Landesarbeitsagentur am Dienstag mit. Insgesamt waren rund 57 500 Thüringen ohne Job. Das waren 900 weniger als im September und etwa 5500 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringerte sich leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Die Arbeitsagenturen bieten derzeit in Thüringen mehr als 26 000 unbesetzte Stellen an. Im Durchschnitt dauere es etwa ein halbes Jahr, bis freie Stellen mit geeigneten Bewerbern besetzt werden könnten.