Arbeitslosigkeit geht langsamer zurück

Erfurt/Halle (dpa/th) - Der Thüringer Arbeitsmarkt hat im Mai an Dynamik verloren: Die Zahl der Arbeitslosen sank zwar um 1200 auf rund 58 000, die Arbeitslosenquote verharrte jedoch mit 5,2 Prozent auf dem April-Niveau. Das geht aus Zahlen der Landesarbeitsagentur vom Mittwoch hervor. Danach wurden etwa 700 freie Stellen weniger gemeldet als im Vormonat. "Die konjunkturelle Delle macht sich nun deutlicher auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. So beobachten wir, dass die Frühjahrsbelebung schwächer ausfällt als in den Vorjahren und jetzt im Mai bereits an Schwung verliert", sagte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius.