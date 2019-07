Arbeitslosenzahl in Ferienzeit leicht gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Halle (dpa/th) - Mit Beginn der Sommerpause hat sich in Thüringen die Arbeitslosigkeit leicht erhöht. Im Ferienmonat Juli waren im Freistaat 58 117 Männer und Frauen ohne Job, wie die Landesarbeitsagentur in Halle am Mittwoch mitteilte. Das waren 1369 Erwerbslose mehr als im Juni, aber immer noch 3002 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,2 Prozent um 0,1 Punkt über dem Juni-Wert. In der Ferienzeit steigt die Arbeitslosigkeit üblicherweise an, da sich junge Menschen nach Schuljahres- und Ausbildungsende in einer Wechselphase befinden.

Mit einer spürbaren Bewegung auf dem Arbeitsmarkt rechnet der Chef der Landesarbeitsagentur Kay Senius erst wieder im Herbst, wenn das neue Ausbildungsjahr beginnt und nach der Ferienzeit wieder verstärkt Personal gesucht wird. Mit Blick auf die sich abkühlende Konjunktur verhielten sich die Arbeitgeber in Thüringen derzeit abwartend. "Zum einen halten sie sich mit Entlassungen zurück, um Fachkräfte zu halten, zum anderen melden sie deutlich weniger Bedarf", erklärte Senius.

Bei immer noch mehr als 24 200 gemeldeten offenen Stellen bestünde aber kein Grund zur Beunruhigung. Vor einem Jahr waren es noch 2000 offene Stellen mehr. Im Juli meldeten Unternehmen 5000 neu zu besetzende Stellen und damit fast 200 weniger als noch im Juni. Fast ein Drittel der Angebote kamen von Leiharbeitgebern.

Regional betrachtet gab es erneut deutliche Unterschiede. Die höchste Arbeitslosenquote gab es im Juli mit 8,1 Prozent in Gera und die niedrigste mit 3,3 Prozent im Kreis Hildburghausen. Die Zahl der Frauen und Männer, die mehr als ein Jahr arbeitslos waren, sank im Juli auf 17 992. Das waren 235 Langzeitarbeitslose weniger als im Juni und 2850 weniger als im Vorjahr.

Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) führt das auf Arbeitsförderprogramme des Landes zurück. Wenn auch die Gesamtentwicklung auf dem Arbeitsmarkt solide sei, bereite doch die Schere zwischen Angebot und Nachfrage bei den Ausbildungsstellen Sorge, sagte Werner. Aufgrund der demografischen Entwicklung könne ein erheblicher Teil der Lehrstellen nicht besetzt werden. Damit verschlechtert sich die Fachkräftesituation.

Der DGB Hessen-Thüringen sieht bei den Arbeitsbedingungen an vielen Stellen deutlichen Verbesserungsbedarf. Auch im Zeitalter von Digitalisierung und Automatisierung sei für viele Beschäftigte schwere körperliche Arbeit an der Tagesordnung. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt erklärte, im derzeit wirtschaftlich komplizierten Umfeld zeige sich die Beschäftigtensituation in Thüringen bemerkenswert robust. In naher Zukunft müsse nicht mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahl gerechnet werden.