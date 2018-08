Arbeitsagentur: Chancen Jüngerer auf Arbeitsmarkt verbessert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich nach Auffassung der Agentur für Arbeit in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren verbessert. So sinke die Arbeitslosigkeit von Menschen unter 25 Jahren und die Beschäftigung dieser Altersgruppe nehme zu, teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt - Thüringen am Donnerstag mit. Zudem hätten Unternehmen auf einen wachsenden Bedarf an Fachkräften reagiert und hätten die Ausbildungsvergütungen erhöht. Dennoch liege die Quote der jungen Arbeitslosen mit 9,5 Prozent zum Ende letzten Jahres deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 5,1 Prozent.

Wie Agentur-Chef Kay Senius erklärte, ist der mittlere Azubi-Lohn in Sachsen-Anhalt von 553 Euro im Jahr 2012 auf 732 Euro Ende 2017 gestiegen. Der mittlere Lohn für Lehrlinge in ganz Deutschland lag diesen Angaben zufolge bei 866 Euro. Damit hätten die Unternehmen die Rahmenbedingungen für Auszubildende verbessert.

Auch wenn sich die Arbeitsmarktsituation für junge Menschen deutlich entspannt habe, dürfe man das Thema Jugendarbeitslosigkeit nicht aus den Augen verlieren, meinte Senius. Es müsse verhindert werden, dass junge Menschen auf der Strecke blieben und den Einstieg in das Berufsleben nicht schafften. Denn Sachsen-Anhalt sei in besonderer Weise vom demografischen Wandel betroffen und die Wirtschaft brauche dringend Fachkräfte.