Zahl der Arbeitslosen im Mai leicht gestiegen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der hessische Arbeitsmarkt hat im Mai etwas an Schwung verloren. Die Zahl der Arbeitslosen stieg gegenüber dem Vormonat leicht um 481, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr gab es dagegen einen Rückgang um 4445. Insgesamt waren 148 930 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sei der niedrigste Stand in einem Mai seit 1992. Die Arbeitslosenquote verharrte mit 4,4 Prozent auf dem Wert des Vormonats.

Der hessische Arbeitsmarkt zeige sich immer noch robust, betonte der Leiter der Regionaldirektion, Frank Martin. "Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Arbeitslosenzahl zum Jahresende deutlich unter dem Wert von 2018 liegen wird".