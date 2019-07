Zahl der Arbeitslosen im Juni gesunken

01. Juli 2019 10:02 Arbeitsmarkt - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz der Konjunkturabkühlung ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen im Juni gesunken. Insgesamt waren 147 280 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Montag in Frankfurt mitteilte. Das war der niedrigste Juni-Wert seit 1992. Gegenüber dem Vormonat Mai gab es einen Rückgang um 1650 Arbeitslose, gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl um 4675. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 4,3 Prozent (Mai: 4,4 Prozent).

Die Dynamik auf dem hessischen Arbeitsmarkt hat den Angaben zufolge allerdings deutlich nachgelassen. "Die Geschwindigkeit der letzten drei bis vier Jahre kann nicht mehr gehalten werden", sagte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin.