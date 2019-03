Arbeitslosenzahl in Hessen wieder gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar wieder leicht gesunken. Sie ging vom Vormonat um knapp 1200 auf 155 679 Männer und Frauen zurück, wie Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt berichtete. Das war die niedrigste Zahl in einem Februar seit 1981 und entsprach einer unveränderten Quote von 4,6 Prozent. Vor einem Jahr hatte es 10 349 Arbeitslose mehr gegeben bei einer Quote von 5,0 Prozent. Die Regionaldirektion warnte aber davor, dass die Dynamik bei Neueinstellungen nachlasse. Besonders wichtig für den beruflichen Erfolg sei eine gute Qualifikation der Bewerber.