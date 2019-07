Thüringer arbeiten für weniger Lohn mit am längsten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Beschäftigte in Thüringen arbeiten im bundesweiten Vergleich mit am längsten und verdienen dafür mit am wenigsten. Das ergaben Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Demnach kamen die Arbeitnehmer im Freistaat im vergangenen Jahr im Schnitt auf 1370 Stunden. Länger arbeiteten laut der Statistik nur noch Beschäftigte in Sachsen-Anhalt mit 1373 Stunden.

Am wenigsten Arbeitsstunden waren es im Saarland (1269), in Rheinland-Pfalz (1275) und Nordrhein-Westfalen (1276). In den alten Bundesländern lag der Schnitt bei 1295 Arbeitsstunden. Im Osten mit Berlin waren es 1351 Stunden und damit 56 mehr. Zugleich lagen die Jahres-Bruttolöhne je Arbeitnehmer im Westen mit 36 088 Euro um knapp 4900 Euro höher als in den neuen Ländern.

Thüringen belegt bei den Löhnen und Gehältern je Arbeitnehmer der Statistik zufolge mit 29 676 Euro brutto den drittletzten Platz. Weniger verdienten nur noch Arbeitnehmer pro Kopf in Brandenburg (29 605 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (28 520 Euro). Die höchsten Löhne und Gehälter wurden in Hamburg (41 785 Euro) gezahlt.