Landesarbeitsagentur legt Arbeitsmarktdaten vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landesarbeitsagentur legt am heutigen Freitag die Daten zur Entwicklung des Thüringer Arbeitsmarkts im September vor. Erwartet wird, dass mit Ende der Sommerferien wieder mehr Menschen eingestellt wurden. Im Vormonat August hatte es wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt gegeben. Rund 60 400 Thüringer waren arbeitslos. Die Quote lag bei 5,4 Prozent. Zusammen mit dem Verband der Wirtschaft will die Landesarbeitsagentur auch die Situation älterer Arbeitnehmer beleuchten. Es soll die Frage beantwortet werden, ob der stabile Arbeitsmarkt und der Fachkräftemangel in einigen Bereichen auch ältere Arbeitnehmer Jobchancen haben.