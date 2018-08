Immer mehr Zeitarbeiter in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind immer mehr Menschen in Zeitarbeit beschäftigt. Waren 2007 noch weniger als 5000 Zeitarbeiter in der Statistik erfasst, so waren es 2017 mehr als 40 000, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Das entsprach nach den Angaben fünf Prozent aller abhängigen Beschäftigungsverhältnisse. Gestiegen ist aber auch die Zahl der Menschen in einem Normalarbeitsverhältnis. 721 000 Erwerbstätige gehörten 2017 dieser Gruppe an, was einem Anstieg um 43 000 gegenüber 2007 bedeutete.

Von den insgesamt im Jahr 2017 durchschnittlich 967 000 Beschäftigten waren nach Angaben der Statistiker 887 000 abhängig beschäftigt, 79 000 waren selbstständig. Stark gesunken sind die Zahlen der befristet und der Teilzeitbeschäftigten. Bei den befristet Beschäftigten betrug der Rückgang 23 000 oder 25 Prozent auf 70 000, bei den 69 000 Teilzeitbeschäftigten waren es 9000 oder 12 Prozent weniger. Geringfügig beschäftigt waren 40 000, 18 000 weniger als 2007.