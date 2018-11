Computer könnten fast jeden dritten Job in Thüringen machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen arbeiten mehr Menschen als in anderen Bundesländern in Jobs, die durch den Einsatz moderner Computertechnologien weitgehend ersetzt werden können. Die Landesarbeitsagentur bezifferte deren Zahl am Donnerstag auf 231 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, was einem Anteil von knapp einem Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer entspricht. 2015 waren es nur knapp 19 Prozent. Komplett von computergesteuerten Maschinen erledigt werden könnten 10 000 Jobs in Thüringen, vor allem in der Metall- und Glasindustrie und der Feinoptik. Bundesweit übt nur ein Viertel der Beschäftigten eine Tätigkeit aus, die in einer digitaler werdenden Arbeitswelt zu mehr als 70 Prozent von Computern übernommen werden könnten.