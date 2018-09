Bundesgesetz: 1000 Langzeitarbeitlose könnten profitieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Bund will für Langzeitarbeitlose die Job-Chancen verbessern und Thüringen könnte dadurch allein 2019 zwischen 20 und 22 Millionen Euro bekommen. Durch den geplanten sozialen Arbeitsmarkt könnten knapp 1000 Plätze im Freistaat gefördert werden, sagte der Leiter der Landesarbeitsagentur Kay Senius am Freitag in Erfurt. Die Bundesregierung will mit einer Gesetzesänderung Anfang 2019 Langzeitarbeitslosen neue Chancen eröffnen. In Thüringen sind laut Senius 21 000 Menschen seit langer Zeit arbeitslos. "Bei einem Teil wird es sehr schwer werden, diese auf den Arbeitsmarkt zu bringen." Das Land hat seit Oktober 2015 bereits ein ähnlich gelagertes Förderungsprogramm.