Ifo-Forscher für ausgewogene Zuwanderung von Fachkräften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Dresdner Ifo-Ökonom Joachim Ragnitz plädiert für eine ausgewogene Zuwanderung ausländischer Fachkräfte aus Drittstaaten. "Deutschland sollte darauf drängen, mehr Zuwanderer zu gewinnen", sagte der Vize-Direktor des Dresdner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei gelte es aber auch, die Lage in den Herkunftsländern zu beachten. "Wenn junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu uns kommen, dann fehlen sie möglicherweise in ihrer Heimat. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Einfach Ausländer anzuwerben und ihren Heimatländern damit zu schaden, wäre nichts, was man gutheißen könnte."

Der Fachkräftemangel belastet die deutsche Wirtschaft bereits jetzt und wird sich in den kommenden Jahren verstärken. In Sachsen werden im Jahr 2025 etwa 82 000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, berechnete jüngst die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig.