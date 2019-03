Weniger Leiharbeiter in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Chemnitz (dpa/sn) - In Sachsen ist die Zahl der Leiharbeiter deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren Ende 2018 rund 42 500 Menschen im Bereich der Zeitarbeit beschäftigt - 8000 weniger als im Vorjahresmonat. Das entspricht einem Rückgang von fast 16 Prozent binnen Jahresfrist. "In den vergangenen zwölf Monaten ist jeder sechste Job in der Zeitarbeit abgebaut wurden", sagte der Sprecher der Regionaldirektion Sachsen, Frank Vollgold, der Deutschen Presse-Agentur. Arbeitgeber stellten beim wachsenden Fachkräftebedarf Mitarbeiter jetzt häufiger direkt ein. So wenige Leiharbeiter gab es im Freistaat seit 2007 nicht mehr. Etwa 15 Prozent der Leiharbeiter in Sachsen kommen aus dem Ausland - und damit fast jeder siebte.