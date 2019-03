Höchste Beschäftigungsquote von Frauen bundesweit in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Sachsen sind Frauen häufiger berufstätig als im Bundesdurchschnitt. Die Quote lag 2018 bei 64,6 Prozent und damit bundesweit am höchsten, wie die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Chemnitz mitteilte. Die Beschäftigungsquote von Frauen ist im Vergleich zu 2008 im Freistaat um mehr als 13,2 Prozentpunkte gestiegen. Auffällig ist jedoch auch, dass fast die Hälfte der in Sachsen beschäftigten Frauen in Teilzeit arbeiten und das mittlere Einkommen der vollzeitbeschäftigten Frauen geringer ist als das der Männer. Mehr als jede Dritte übe eine Führungsposition aus, hieß es weiter.

"Etwas Sorge bereitet mir neben dieser guten Entwicklung, dass der Beschäftigungsanstieg überwiegend auf das Konto der Teilzeitbeschäftigung geht und Frauen für gleiche oder bessere Arbeit häufig geringere Verdienste haben, als Männer", betonte Klaus-Peter Hansen (Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit). Mit angemessenen Löhnen, Angeboten für Weiterbildung und flexiblen Arbeitszeiten, auch mit dem Übergang in Vollzeit, ließen sich die weiblichen Fachkräfte im Betrieb halten und auch neue gewinnen.