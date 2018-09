Herbstbelebung lässt Arbeitslosigkeit in Sachsen sinken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Wegen der saisonalen Herbstbelebung in der Wirtschaft ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen im September erneut gesunken. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Chemnitz mitteilte, hatten im September 119 000 Menschen keinen Job. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 11 600 weniger. Die Arbeitslosenquote sank in dem Zeitraum von 6,2 Prozent auf 5,6 Prozent. Damit erreichte sie in diesem September ein neues Rekordtief. Die größte Herausforderung auf dem Arbeitsmarkt bestünde zunehmend in der Fachkräftesicherung, so die Agentur.