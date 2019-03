Experten rechnen mit Rückgang der Arbeitslosenzahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute die ersten Arbeitslosenzahlen für den Februar bekannt. Experten rechnen damit, dass es wie in den Vorjahren einen leichten Rückgang der Zahlen gibt. Der Winter zeigte sich im Februar eher frühlingshaft und bremste damit Branchen wie das Baugewerbe nicht aus. Im Januar hatte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz 130 100 Frauen und Männer ohne feste Anstellung registriert. Das entsprach einer Quote von 6,1 Prozent. Sie lag damit 0,5 Prozentpunkte über dem Dezember-Wert. Allgemein wurde die Lage auf dem Arbeitsmarkt als gut eingeschätzt.