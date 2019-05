Arbeitslosenzahl in Sachsen im Mai erneut gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist erneut gesunken. Im Mai waren im Freistaat rund 114 500 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Chemnitz mit. Im Vergleich zum April seien dies rund 2500 Arbeitslose weniger als im April. Damit setzt sich der Trend fort, dass seit Erfassung der Statistik im Jahr 1991 die Arbeitslosenzahl von April auf Mai stets zurückgegangen ist.

Die Arbeitslosenquote verringerte sich im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Vor Jahresfrist lag die Quote bei einer Arbeitslosenzahl von 126 600 noch bei 5,9 Prozent.