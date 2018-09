Arbeitsagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Sachsen bekannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute die Arbeitslosenzahlen für Sachsen im Monat September bekannt. Dabei wird wie in den vergangenen Jahren mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat gerechnet. Im August waren im Freistaat gut 123 000 Männer und Frauen ohne Job. Dies entsprach einer Quote von 5,8 Prozent und damit dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Im September des Vorjahres waren bei einer Quote von 6,2 Prozent noch 130 600 Sachsen arbeitslos gemeldet.