Senat gegen verpflichtende Deutsch-Kurse in Sommerferien

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Senat hat einen CDU-Vorstoß zu verpflichtenden Sommerkursen für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen zurückgewiesen. "Eine Zwangsbeschulung in den Ferien ist nicht sinnvoll", sagte Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben bereits freiwillige Angebote für Schüler und Schülerinnen mit geringen Sprachkenntnissen durch die Feriensprachschulen." Der Vorschlag würde alle Familien in Berlin betreffen und einen harten Eingriff in das Familienleben darstellen. Die Frage sei auch, wer die Schüler unterrichten soll. "Auch Lehrkräfte brauchen Erholung."