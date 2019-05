Arbeitslosigkeit in Berlin leicht gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist im Mai leicht gestiegen. 153 431 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, wie die Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Das waren 4617 mehr als im April, die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkt auf 7,8 Prozent. "An der längerfristigen Tendenz am Arbeitsmarkt hat sich im Mai nichts geändert", sagte der Berlin-Brandenburger Agenturchef Bernd Becking. "Die Arbeitslosigkeit in der Region geht insgesamt zurück, die Beschäftigung steigt." Im Mai vergangenen Jahres hatte es noch knapp 3400 Arbeitslose mehr in der Hauptstadt gegeben, die Quote lag bei 8,1 Prozent.

Nur in Bremen war die Arbeitslosigkeit im Bundesländervergleich zuletzt höher als in Berlin. Die Hauptstadt habe aber weiter das höchste Beschäftigungswachstum aller Bundesländer, sagte Becking, ergänzte aber, dass sich die Dynamik etwas abschwäche. 51 000 Stellen in Berlin und Brandenburg seien frei. Arbeitgeber sollten auch mehr Langzeitarbeitslose einstellen und dazu neue Fördermöglichkeiten nutzen, um die Arbeitsplätze zu besetzen, riet Becking.

In der Arbeitslosenzahl nicht berücksichtigt sind Erwerbslose, die beispielsweise in Weiterqualifizierungen stecken oder die kurzfristig arbeitsunfähig sind. Rechnete man sie hinzu, erhält man die Unterbeschäftigung. Sie betraf im Mai in Berlin rund 221 000 Menschen.