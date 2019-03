Verstärkte Arbeitsmarktförderung in Problemregionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Altentreptow, Grimmen, Anklam: Regionen mit besonders schwierigen Arbeitsmärkten sollen verstärkt gefördert werden. Betroffen sind nach einer Analyse des Wirtschaftsministeriums außerdem Bergen auf Rügen, Bützow, Demmin, Malchin, Neubrandenburg, Neubrandenburg Umland, Pasewalk, Sternberg, Stralsund, Teterow und Ueckermünde. Untersucht wurden etwa die Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt sowie die Langzeitarbeitslosigkeit. Es werde deutlich, dass es Bedarf für eine spezifische Unterstützung vor allem in Vorpommern, aber auch in Mecklenburg gebe, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) anlässlich der Vorstellung seines Berichtes "Regionalspezifische Arbeitsmarktförderung" am Dienstag im Kabinett.