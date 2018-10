Binnen eines Jahres 8300 mehr Jobs in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Binnen eines Jahres ist die Zahl der erwerbstätigen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern um 8300 gestiegen. Dies entspricht einem Wachstum von 1,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Damit blieb der Nordosten hinter dem bundesweiten Beschäftigungswachstum 1,4 Prozent zurück, lag aber über dem ostdeutschen Durchschnitt von plus 0,8 Prozent.

Vom zweiten Quartal 2017 bis zum zweiten Quartal 2018 stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in MV von 754 000 auf 762 300. Neun von zehn waren Arbeitnehmer, der Rest sind Selbstständige. Neue Arbeitsplätze entstanden den Angaben zufolge vor allem im produzierenden Gewerbe (plus 3900 oder 2,8 Prozent). Die meisten neuen Jobs im Land waren sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.