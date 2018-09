20-jähriger Bauarbeiter bei Abrissarbeiten schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münchenbernsdorf (dpa/th) - Ein 20 Jahre alter Bauarbeiter ist bei Abrissarbeiten in Münchenbernsdorf im Landkreis Greiz von herabfallenden Betonteilen schwer verletzt worden. Eine Betondecke des Abrissgebäudes war am Mittwochabend instabil geworden, wie ein Sprecher der Polizei Gera am Donnerstag mitteilte. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er ist nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat das Amt für Arbeitsschutz zur Klärung des Unfalls hinzugezogen.