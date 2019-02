Gesundheitsprojekt für Langzeitarbeitslose wird ausgebaut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Arbeitsagentur sowie die gesetzlichen Krankenkassen wollen ein gemeinsames bundesweites Projekt zur Förderung der Gesundheit von Langzeitarbeitslosen kräftig ausbauen. Bis zum ersten Quartal 2020 sollen insgesamt 104 Standorte hinzukommen, an denen ganz unterschiedliche Arten von Kursen angeboten werden, wie Gernot Kiefer, Vorstand des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), am Mittwoch in Mainz ankündigte. Zum Angebot gehören zum Beispiel Ernährungskurse, Rückenschulen, Kurse für Zeitmanagement oder zum Umgang mit Stress.

Bislang läuft das Projekt "Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt" deutschlandweit an 129 Standorten in allen 16 Bundesländern. Beteiligt sind daran außerdem der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städtetag. Auch dank des Projektes seien die Arbeitsagenturen auf einem guten Weg, zu einem "Kümmerer" zu werden, sagte Bundesagentur-Chef Detlef Scheele. Gesundheitliche Probleme seien häufig eine Hürde für die erfolgreiche Integration von Menschen in Arbeit. Gleichzeitig könne Arbeitslosigkeit selbst zu einer gesundheitlichen Belastung werden.