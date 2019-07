Studie: 7,4 Prozent bleiben im Norden ohne Berufsabschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Von allen Auszubildenden in Schleswig-Holstein bleiben 7,4 Prozent dauerhaft ohne Berufsabschluss. Das ergab eine bundesweite Langzeitstudie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die am Mittwoch in Kiel vorgestellt wurde. Diese Zahl sei deutlich niedriger als die Quote von 27,7 Prozent der jungen Menschen, die 2017 im Norden ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig auflösten, betonte die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann. Eine Vertragslösung sei also kein Ausbildungsabbruch. Als Konsequenz aus der Studie wollen Arbeitsagentur und Land das Informationsangebot zur Berufsorientierung von Schülern verbessern.