Deutlich mehr EU-Bürger arbeiten in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen arbeiten aktuell mehr als dreimal so viele EU-Bürger wie noch vor zehn Jahren. Im vergangenen Jahr gingen in Niedersachsen 147.400 Beschäftigte mit EU-Staatsbürgerschaft einem Job nach, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. 2008 lag die Zahl der nichtdeutschen Unionsbürger noch bei rund 40 600. In Bremen verdreifachte sich die Zahl im gleichen Zeitraum von 5200 Beschäftigten auf knapp 15 700.

Die meisten von ihnen stammen aus Polen - rund ein Viertel in Bremen und etwa ein Drittel in Niedersachsen. Jeder 20. Arbeitnehmer in Niedersachsen und jeder 21. in Bremen stammt aus einem anderen EU-Land. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 2,96 Millionen Beschäftigte in Niedersachsen und 330 400 in Bremen.

Die EU habe sich der zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum entwickelt, sagte Agentur-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh. Niedersachsen zum Beispiel sei ein attraktiver Arbeitsort für EU-Bürger. Wegen des Fachkräftebedarfs seien die Unternehmen im Nordwesten auch künftig auf qualifizierte Beschäftigte aus der EU angewiesen.

Durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit darf jeder Unionsbürger seinen Arbeitsort innerhalb der Staatenorganisation frei wählen.