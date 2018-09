Zoll nach Mindestlohn-Razzia: Drei Verfahren in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach den bundesweiten Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns und zur Aufdeckung von Schwarzarbeit hat der Zoll in Thüringen drei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In einem Fall bestehe der Verdacht, dass gegen das Mindestlohngesetz verstoßen wurde, wie das Hauptzollamt Erfurt am Montag mitteilte. Zwei Verfahren beziehen sich demnach auf den Verdacht, dass Arbeitgeber gegen die Sofortmeldepflicht verstoßen haben oder Menschen ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigten.

In 61 weiteren Fällen gebe es Hinweise auf Verstöße, etwa wegen Mindestlohnunterschreitungen, das Vorhalten von Sozialversicherungsbeiträgen oder illegale Beschäftigung von Ausländern. Diese würden noch geprüft.

Den Angaben zufolge waren vergangenen Dienstag und Mittwoch 145 Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in ganz Thüringen unterwegs und befragten mehr als 900 Menschen zu ihren Arbeitsverhältnissen. Außerdem führten sie 277 Prüfungen von Geschäftsunterlagen durch. Die Durchsuchungen in Thüringen waren Teil einer bundesweiten Razzia gegen Mindestlohn-Betrüger und Schwarzarbeit, bei der insgesamt rund 6000 Fahnder eingesetzt wurden. In Thüringen kontrollierten die Zöllner vor allem im Einzelhandel, im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe und in der Fleischwirtschaft.